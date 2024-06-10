Минтранс Японии проводит проверки в штаб-квартире концерна Honda

Они связаны с подозрениями в нарушении правил тестирования ряда моделей. По данным агентства Kyodo, производитель мог внести неверные данные в отчётность при испытании автомобилей на шум в период с 2009 по 2017 год. Это касается 22 моделей, в том числе Fit.

В публикации отмечается, что подозрения не распространяются на модели, которые производятся в настоящее время, поэтому министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма не давало указаний о приостановке поставок. На прошлой неделе стало известно, что пять ведущих японских компаний — Toyota, Mazda, Honda, Suzuki и Yamaha — были уличены в фальсификации документов, в которых содержалась информация о безопасности и эксплуатации автомобилей.