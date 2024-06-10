"Соллерс" объявил цену на Argo с бензиновым мотором и начал продажи

Компания "Соллерс" сообщила о старте продаж малотоннажного грузовика Sollers Argo с бензиновым двигателем 2,0 литра мощностью 136 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

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Бензиновый Sollers Argo в базовой комплектации оснащен кондиционером, круиз-контролем, аудиосистемой, электростеклоподъемниками, зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, рулевой колонкой с регулировкой.

В новой версии автомобиль доступен со стандартной длиной колесной базы - 2640 мм, а предложенный ряд надстроек включает бортовые, промтоварные и изотермические кузова объемом до 12 куб. м., отмечается в сообщении производителя.

Цена без учета маркетинговых программ составляет 2 535 000 рублей за версии полной массой 2,5 и 2,5 тонны, если воспользоваться бонусами от производителя, то прайс стартует от 1 659 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что "Соллерс" рассматривает возможность выпуска минивэнов.