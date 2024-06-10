$88.76096.69+0.12
Войти в почту

Porsche предлагает бонус за переход с Tesla на Taycan

Porsche принимает меры для укрепления своего положения на рынке электромобилей, предлагая владельцам Tesla привлекательные условия для перехода на свою модель Taycan, которая недавно прошла обновление. В рамках программы "Welcome To Porsche Conquest Lease Program", Porsche предложит скидку в размере до 399 420 рублей (приблизительно 4 500 долларов), которая будет применена к лизинговым платежам за новый Taycan, сообщает 32cars.ru.

Porsche предлагает бонус за переход с Tesla на Taycan
© globallookpress.com

Программа доступна владельцам любых марок, но особенно ориентирована на тех, кто ездит на Tesla Model S. Обновленный Taycan получил значительные улучшения, включая уменьшение времени разгона и зарядки, а также увеличение емкости батареи с 93 до 105 кВтч, что обеспечивает большую дальность без подзарядки.

Новейшая модификация Turbo S теперь развивает до 939 л.с. с использованием лаунч-контроля, что позволяет достигать скорости 96 км/ч всего за 2,3 секунды. Базовая модель также стала мощнее, улучшив своё время разгона до 96 км/ч до 4,5 секунд. Для особо требовательных покупателей представлена версия Taycan Turbo GT мощностью 1092 л.с., доступная с пакетом Weissach для снижения веса, который включает элементы из углеродного волокна, заменяющие задние сидения.

Такие изменения и предложения, как считают в Porsche, не только укрепят лояльность существующих клиентов, но и привлекут новых покупателей, заинтересованных в переходе на электромобили.

Автоновости
Tesla
Porsche