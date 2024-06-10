Porsche предлагает бонус за переход с Tesla на Taycan

Porsche принимает меры для укрепления своего положения на рынке электромобилей, предлагая владельцам Tesla привлекательные условия для перехода на свою модель Taycan, которая недавно прошла обновление. В рамках программы "Welcome To Porsche Conquest Lease Program", Porsche предложит скидку в размере до 399 420 рублей (приблизительно 4 500 долларов), которая будет применена к лизинговым платежам за новый Taycan, сообщает 32cars.ru.

Программа доступна владельцам любых марок, но особенно ориентирована на тех, кто ездит на Tesla Model S. Обновленный Taycan получил значительные улучшения, включая уменьшение времени разгона и зарядки, а также увеличение емкости батареи с 93 до 105 кВтч, что обеспечивает большую дальность без подзарядки.

Новейшая модификация Turbo S теперь развивает до 939 л.с. с использованием лаунч-контроля, что позволяет достигать скорости 96 км/ч всего за 2,3 секунды. Базовая модель также стала мощнее, улучшив своё время разгона до 96 км/ч до 4,5 секунд. Для особо требовательных покупателей представлена версия Taycan Turbo GT мощностью 1092 л.с., доступная с пакетом Weissach для снижения веса, который включает элементы из углеродного волокна, заменяющие задние сидения.

Такие изменения и предложения, как считают в Porsche, не только укрепят лояльность существующих клиентов, но и привлекут новых покупателей, заинтересованных в переходе на электромобили.