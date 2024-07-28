Движимость: дома на колёсах

Одной из основных фишек остаётся подъёмная крыша с палаткой, предложенная уже в начальной комплектации. Кроме того, предусмотрены поворачиваемые на 180 градусов передние сиденья и сдвижные двери. Задние отдельные кресла трансформируются в место для сна или убираются.