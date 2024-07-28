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Движимость: дома на колёсах

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УАЗ «Патриот». Фирма из Коломны превратила ульяновский внедорожник в кемпер для четырёх пассажиров. Он изготовлен полностью из российских компонентов.
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УАЗ «Патриот». Фирма из Коломны превратила ульяновский внедорожник в кемпер для четырёх пассажиров. Он изготовлен полностью из российских компонентов. 
© Motor.ru
Исходнику обрезали кузов, сохранив всего пару стандартных дверей, и добавили жилой модуль. Машину оснастили держателем для трёх велосипедов, рейлингами, фаркопом, силовым бампером и крышным освещением. Длина, ширина и высота автомобиля достигли 5,4; 2,1 и 3,1 метра соответственно, а весит он 2,35 тонны.
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Исходнику обрезали кузов, сохранив всего пару стандартных дверей, и добавили жилой модуль. Машину оснастили держателем для трёх велосипедов, рейлингами, фаркопом, силовым бампером и крышным освещением. Длина, ширина и высота автомобиля достигли 5,4; 2,1 и 3,1 метра соответственно, а весит он 2,35 тонны. 
© Motor.ru
В интерьере появились спальные места размером 1,9 на 1,4 и 1,85 на 1,0 метра. В кухонной зоне установлены 95-литровый холодильник, индукционная плита с одной конфоркой, микроволновка и кофемашина.
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В интерьере появились спальные места размером 1,9 на 1,4 и 1,85 на 1,0 метра. В кухонной зоне установлены 95-литровый холодильник, индукционная плита с одной конфоркой, микроволновка и кофемашина. 
© Motor.ru
Предусмотрены стиральная машина, 110- и 45-литровый резервуары для чистой и использованной воды соответственно, проточный электрический бойлер, два воздушных отопителя и аккумуляторы, подзаряжаемые помимо прочего с использованием солнечных панелей.
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Предусмотрены стиральная машина, 110- и 45-литровый резервуары для чистой и использованной воды соответственно, проточный электрический бойлер, два воздушных отопителя и аккумуляторы, подзаряжаемые помимо прочего с использованием солнечных панелей. 
© Motor.ru

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ГАЗ «Садко Next». Нижегородский грузовик [превратился] (https://motor.ru/news/gazcamper-16-05-2024.htm) в кемпер за 13 миллионов рублей. Автономные системы позволяют использовать его в любое время года.
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ГАЗ «Садко Next». Нижегородский грузовик [превратился] (https://motor.ru/news/gazcamper-16-05-2024.htm) в кемпер за 13 миллионов рублей. Автономные системы позволяют использовать его в любое время года. 
© Motor.ru
Их функционирование обеспечивается за счёт дизельного мотора либо внешнего генератора. В жилом модуле располагаются двухъярусные кровати, раскладной столик, санузел с биотуалетом и душем.
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Их функционирование обеспечивается за счёт дизельного мотора либо внешнего генератора. В жилом модуле располагаются двухъярусные кровати, раскладной столик, санузел с биотуалетом и душем. 
© Motor.ru
Кроме того, здесь есть кухня с мойкой, варочной поверхностью, холодильником и вытяжкой. Также предусмотрены откидывающийся экран и Wi-Fi-роутер. Клиенты могут выбрать индивидуальное исполнение.
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Кроме того, здесь есть кухня с мойкой, варочной поверхностью, холодильником и вытяжкой. Также предусмотрены откидывающийся экран и Wi-Fi-роутер. Клиенты могут выбрать индивидуальное исполнение. 
© Motor.ru
Например, предложат дополнительные места для хранения в жилом модуле, крышной багажник, набор для спутникового интернета, автономный отопитель с дровяной печью и дымоходом. Автомобиль приводится в движение 4,4-литровым 150-сильным дизелем ЯМЗ.
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Например, предложат дополнительные места для хранения в жилом модуле, крышной багажник, набор для спутникового интернета, автономный отопитель с дровяной печью и дымоходом. Автомобиль приводится в движение 4,4-литровым 150-сильным дизелем ЯМЗ. 
© Motor.ru
Volkswagen California. Немецкая компания представила очередное поколение своего кемпера: основой стал T7 Multivan. Для новинки подготовлено пять уровней оснащения и три силовые установки, в том числе электрифицированная.
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Volkswagen California. Немецкая компания представила очередное поколение своего кемпера: основой стал T7 Multivan. Для новинки подготовлено пять уровней оснащения и три силовые установки, в том числе электрифицированная. 
© Motor.ru

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Одной из основных фишек остаётся подъёмная крыша с палаткой, предложенная уже в начальной комплектации. Кроме того, предусмотрены поворачиваемые на 180 градусов передние сиденья и сдвижные двери. Задние отдельные кресла трансформируются в место для сна или убираются.
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Одной из основных фишек остаётся подъёмная крыша с палаткой, предложенная уже в начальной комплектации. Кроме того, предусмотрены поворачиваемые на 180 градусов передние сиденья и сдвижные двери. Задние отдельные кресла трансформируются в место для сна или убираются. 
© Motor.ru
В трёх наиболее дорогих вариантах установлена кухня с раковиной, плитой и отсеками для хранения. Топ-версию снабдили дополнительными аккумуляторами, складным столиком, парой 230-вольтовых розеток и ёмкостью для питьевой воды.
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В трёх наиболее дорогих вариантах установлена кухня с раковиной, плитой и отсеками для хранения. Топ-версию снабдили дополнительными аккумуляторами, складным столиком, парой 230-вольтовых розеток и ёмкостью для питьевой воды. 
© Motor.ru
Управление многими функциями возложено на планшет, размещённый в задней части интерьера. Доступны 150-сильный четырёхцилиндровый дизель, бензиновый двигатель мощностью 204 лошадиные силы и гибридная система на 245 сил, дополненная полным приводом 4Motion.
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Управление многими функциями возложено на планшет, размещённый в задней части интерьера. Доступны 150-сильный четырёхцилиндровый дизель, бензиновый двигатель мощностью 204 лошадиные силы и гибридная система на 245 сил, дополненная полным приводом 4Motion. 
© Motor.ru
Volkswagen Multivan. Те, кому не нужен полноценный автодом, могут приобрести набор Good Night Package для стандартной версии.
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Volkswagen Multivan. Те, кому не нужен полноценный автодом, могут приобрести набор Good Night Package для стандартной версии. 
© Motor.ru
Спальное место предусматривает решётчатый каркас и матрас размером 2,02 х 1,21 метра: в результате получается кровать для двух взрослых. Она ставится поверх сложенных сидений или в пустом интерьере, что даст возможность хранить под нею вещи.
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Спальное место предусматривает решётчатый каркас и матрас размером 2,02 х 1,21 метра: в результате получается кровать для двух взрослых. Она ставится поверх сложенных сидений или в пустом интерьере, что даст возможность хранить под нею вещи. 
© Motor.ru

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В сложенном виде кровать находится позади второго ряда либо над убранным третьим. Шторы крепятся к лобовому, заднему и боковым стёклам. Если автомобиль снабжён панорамной крышей, её тоже предлагают затемнить шторкой.
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В сложенном виде кровать находится позади второго ряда либо над убранным третьим. Шторы крепятся к лобовому, заднему и боковым стёклам. Если автомобиль снабжён панорамной крышей, её тоже предлагают затемнить шторкой. 
© Motor.ru
Спереди на боковых окнах устанавливаются вентиляционные решётки. Начальный набор доработок стоит 2868 евро, а ещё за 3356 можно купить комплект раскладной мебели со столом и двумя стульями.
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Спереди на боковых окнах устанавливаются вентиляционные решётки. Начальный набор доработок стоит 2868 евро, а ещё за 3356 можно купить комплект раскладной мебели со столом и двумя стульями. 
© Motor.ru
Lamborghini Urus Camperghini. Ателье Delta 4x4 из немецкого города Унтерумбах помогло жителю Колорадо превратить итальянский кроссовер во внедорожный автодом. На крыше располагается съёмный багажник, являющийся площадкой для тента-маркизы и терминала Starlink: последний обеспечивает доступ в интернет.
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Lamborghini Urus Camperghini. Ателье Delta 4x4 из немецкого города Унтерумбах помогло жителю Колорадо превратить итальянский кроссовер во внедорожный автодом. На крыше располагается съёмный багажник, являющийся площадкой для тента-маркизы и терминала Starlink: последний обеспечивает доступ в интернет. 
© Motor.ru
На этом же крышном багажнике закреплены сэнд-траки, запаска и прочие аксессуары. Машина обрела колёсные диски диаметром 22 дюйма с шинами для бездорожья, а задний бампер сняли, чтобы он не портил геометрическую проходимость вне дорог.
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На этом же крышном багажнике закреплены сэнд-траки, запаска и прочие аксессуары. Машина обрела колёсные диски диаметром 22 дюйма с шинами для бездорожья, а задний бампер сняли, чтобы он не портил геометрическую проходимость вне дорог. 
© Motor.ru
Четырёхлитровый бензиновый турбомотор V8 выдаёт прежние 650 лошадиных сил и 850 Нм, работая с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Параметры автомобиля устраивают хозяина, но некоторые особенности не позволяют считать суперкроссовер идеальным вариантом для внедорожных путешествий.
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Четырёхлитровый бензиновый турбомотор V8 выдаёт прежние 650 лошадиных сил и 850 Нм, работая с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Параметры автомобиля устраивают хозяина, но некоторые особенности не позволяют считать суперкроссовер идеальным вариантом для внедорожных путешествий. 
© Motor.ru

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К примеру, на безрамочных окнах не удастся разместить москитные сетки, а из-за отсутствия регулировок у подголовников передних сидений не получится создать места для сна: трансформируемый задний ряд даёт возможность организовать всего одно спальное место.
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К примеру, на безрамочных окнах не удастся разместить москитные сетки, а из-за отсутствия регулировок у подголовников передних сидений не получится создать места для сна: трансформируемый задний ряд даёт возможность организовать всего одно спальное место. 
© Motor.ru
Irmscher Custom Spirit. Ford Transit Custom тоже превратили во внедорожный кемпер. Сотрудники Irmscher Van Systems придали внешности микроавтобуса больше агрессии, но технических новшеств минимум.
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Irmscher Custom Spirit. Ford Transit Custom тоже превратили во внедорожный кемпер. Сотрудники Irmscher Van Systems придали внешности микроавтобуса больше агрессии, но технических новшеств минимум. 
© Motor.ru
Кузов стал шире благодаря накладкам на арки, клиренс вырос. Обвес предусматривает накладки на бамперы, иные пороги и задний спойлер.
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Кузов стал шире благодаря накладкам на арки, клиренс вырос. Обвес предусматривает накладки на бамперы, иные пороги и задний спойлер. 
© Motor.ru
В багажнике установлен съёмный модуль i Box: он предусматривает места для сна, кухонную плиту, раковину и душ, а ещё здесь обилие отсеков и кармашков для хранения.
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В багажнике установлен съёмный модуль i Box: он предусматривает места для сна, кухонную плиту, раковину и душ, а ещё здесь обилие отсеков и кармашков для хранения. 
© Motor.ru
Наконец, появились 18-дюймовые диски во внедорожных покрышках, матовые наклейки на кузов и эксклюзивный жёлто-зелёно-чёрный окрас.
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Наконец, появились 18-дюймовые диски во внедорожных покрышках, матовые наклейки на кузов и эксклюзивный жёлто-зелёно-чёрный окрас. 
© Motor.ru

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КамАЗ-43118 6x6. Нижегородская компания превратила трёхосный грузовик в роскошный дом на колёсах за 27 377 000 рублей, а трансформация уже имеющегося экземпляра обойдётся в 14 689 000.
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КамАЗ-43118 6x6. Нижегородская компания превратила трёхосный грузовик в роскошный дом на колёсах за 27 377 000 рублей, а трансформация уже имеющегося экземпляра обойдётся в 14 689 000. 
© Motor.ru
Жилой модуль имеет размеры 7,2 х 2,4 х 2,0 метра. В гостиной зоне располагаются диван и подъёмный столик, в кухонной — столешница, мойка и трёхконфорочная варочная панель.
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Жилой модуль имеет размеры 7,2 х 2,4 х 2,0 метра. В гостиной зоне располагаются диван и подъёмный столик, в кухонной — столешница, мойка и трёхконфорочная варочная панель. 
© Motor.ru
В шкафы встроили холодильник, микроволновую печь и выдвижное мусорное ведро. Предусмотрена даже кофемашина, а ещё автодом оснащён душем и туалетом. Также есть розетки и USB-разъёмы, пара телевизоров и саундбар с сабвуфером.
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В шкафы встроили холодильник, микроволновую печь и выдвижное мусорное ведро. Предусмотрена даже кофемашина, а ещё автодом оснащён душем и туалетом. Также есть розетки и USB-разъёмы, пара телевизоров и саундбар с сабвуфером. 
© Motor.ru
Электрическая энергия поступает от четырёх аккумуляторов, бензогенератора и крышных солнечных панелей. Не обошлось без резервуаров для чистой и использованной воды, газового бойлера и резервного подогрева.
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Электрическая энергия поступает от четырёх аккумуляторов, бензогенератора и крышных солнечных панелей. Не обошлось без резервуаров для чистой и использованной воды, газового бойлера и резервного подогрева. 
© Motor.ru

Автодома продолжают набирать популярность: подобные проекты всё чаще появляются в разных странах, в том числе и в России. Только с начала нынешнего года дебютировало несколько интересных моделей этого сегмента. Основой для них стали очередные поколения двух легендарных микроавтобусов и итальянский суперкроссовер, а также сразу три российских автомобиля — два грузовика и внедорожник. Новые кемперы отличаются друг от друга объёмом доработок, уровнем комфорта и стоимостью. Однако все они пригодны для автономной жизни вдали от цивилизации, а некоторые способны удивить роскошью, проходимостью и даже скоростью.

Автоновости
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