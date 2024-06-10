В России появился грузовик за 1 659 000 рублей

Компания «Соллерс» приступила к продажам в России малотоннажного грузовика Sollers Argo с бензиновым двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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Подчеркивается, что данная модель доступна для заказа в дилерских центрах. Она оценивается в сумму от 1 млн 659 тыс. рублей. Двигатель машины имеет объем 2 литра. Грузовик способен развивать мощность 136 лошадиных сил. Также сообщается, что двигатель соответствует экологическим нормам «Евро-5», он рассчитан для работы на бензине не ниже Аи-92.

«В новой версии автомобиль доступен со стандартной длиной колесной базы, а предложенный ряд надстроек включает бортовые, промтоварные и изотермические кузова объемом до 12 м3», - подчеркнули в компании.



Ранее сообщалось, что на выставке коммерческого транспорта ComVex была представлена новая модель грузовика КамАЗ-65658. Он рассчитан на установку, в первую очередь, промтоварных фургонов или рефрижераторов. Крупные сетевые супермаркеты используют машины такого формата для того, чтобы осуществлять доставку товаров.