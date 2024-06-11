В мае в России продано более 14 тыс. автомобилей Haval, что на 88% больше чем годом ранее. По итогам пяти месяцев продажи Haval в нашей стране выросли в 2,2 раза и превысили 66 тыс. автомобилей, что позволило этой китайской марке остаться лидером среди иностранных автопроизводителей в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Бестселлером Haval на российском рынке уже который месяц является компактный "паркетник" Jolion. В мае было продано 6,3 тыс. этих автомобилей, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом.

Второе место занял кроссовер Haval M6 (за месяц продано порядка 2,7 тыс. автомобилей), на третьем месте - Haval Dargo (1,9 тыс. автомобилей).

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Ранее эксперты банка "Открытие" подсчитали, что сразу 5 китайских кроссоверов возглавили список автомобилей с пробегом, которые подешевели в России за последний месяц.