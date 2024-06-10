В каких регионах России автомобили доступнее для жителей

Меньше всего копить на Lada Vesta либо Hyundai Solaris приходится жителям Дальневосточного округа, подсчитали в «Авто.ру» совместно с hh.ru. Флагман АвтоВАЗа обойдется в 12,8 местных зарплат, а южнокорейский «бюджетник» — в 17,9. При этом весной автомобили в целом стали слегка доступнее для россиян, утверждают аналитики.

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Около 16 месяцев потребуется откладывать зарплату жителям Северо-Восточного округа, чтобы приобрести Lada Vesta. Чуть дольше — 16,6 месяца — придется копить в Уральском ФО.

Наименее доступной Vesta оказалась в Южном федеральном округе, где на нее приходится 22,2 средних зарплаты. На втором и третьем местах с конца — Приволжский (20,8) и Центральный (20,7) округа.

Что касается Hyundai Solaris, то, помимо Дальнего Востока, легче всего его купить жителям Северо-Западного (19,4) и Уральского (21,5) ФО. Дольше всех копить приходится жителям Приволжского (27,1), Центрального (25,9) и Южного федеральных округов (29).

В январе машины резко стали менее доступными для россиян. В декабре подержанную отечественную машину можно было купить за 18,5 зарплаты, а в начале года — уже за 20,8. Индекс доступности иномарок вырос с 23,2 до 26,6. Весной ситуация стабилизировалась из-за роста медианной зарплаты и небольшого снижения цен. В марте индекс российского автомобиля опустился до 18,2 пункта, а иномарки — до 23,4.

Между тем продажи новых машин в России снижаются второй месяц подряд. В мае россияне купили 127 тысяч легковушек, что на семь процентов меньше, чем в апреле. По итогам пяти месяцев 2024 года авторынок преодолел отметку в полмиллиона машин.