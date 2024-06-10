В Ингушетии построят заправки для электромобилей
Республика стала участником пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В его рамках вдоль федеральной трассы "Кавказ" на территории региона и дороги, ведущей в горную часть Ингушетии, построят зарядные станции для электромобилей.
Первые из них должны открыться уже нынешним летом, а всего в республике заработает десять таких заправок.
По информации республиканского министерства энергетики заключены договоры на земельные участки для первых четырех электростанций. Их строительство обойдется в 27 миллионов рублей.
В целях улучшения экологии в Ингушетии также планируют построить завод по производству сжиженного природного газа, который станет первым на Северном Кавказе. Под него отведено место в Карабулаке. Инвестиционный проект учтен в стратегии дорожной карты по развитию рынка сжиженного природного газа и газомоторного топлива в России, реализуемой до 2025 года.
Мощность будущего завода - около тринадцати тысяч тонн продукции в год. Проект предусматривает и создание криогенного топливораздаточного пункта на федеральной трассе "Кавказ".
- В Ингушетии всегда стремились сохранить природные красоты республики. Развитие инфраструктуры для электромобилей - важный шаг к снижению вредного воздействия на окружающую среду, а сжиженный газ является одним из самых эффективных и экологичных видов топлива. Строительство завода и новых заправок способствует улучшению качества воздуха и общей экологической обстановки в регионе, - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.