В Ингушетии построят заправки для электромобилей

Республика стала участником пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В его рамках вдоль федеральной трассы "Кавказ" на территории региона и дороги, ведущей в горную часть Ингушетии, построят зарядные станции для электромобилей.

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Первые из них должны открыться уже нынешним летом, а всего в республике заработает десять таких заправок.

По информации республиканского министерства энергетики заключены договоры на земельные участки для первых четырех электростанций. Их строительство обойдется в 27 миллионов рублей.

В целях улучшения экологии в Ингушетии также планируют построить завод по производству сжиженного природного газа, который станет первым на Северном Кавказе. Под него отведено место в Карабулаке. Инвестиционный проект учтен в стратегии дорожной карты по развитию рынка сжиженного природного газа и газомоторного топлива в России, реализуемой до 2025 года.

Мощность будущего завода - около тринадцати тысяч тонн продукции в год. Проект предусматривает и создание криогенного топливораздаточного пункта на федеральной трассе "Кавказ".