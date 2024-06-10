Жители Татарстана столкнулись с требованием платы за пользование М-12

Несколько жителей Татарстана стали получать требования заплатить за проезд по новой федеральной трассе М-12, на которую они не выезжали. Об этом сообщает «Реальное время».

Так, в конце апреля жителю Казани Булату Арсланову начали звонить представители автоинформатора московского ООО «Единый оператор» с требованием заплатить 970 рублей за проезд по трассе на автомобиле с неизвестным ему госномером. В случае отказа ему грозили назначить штраф за неоплату. Мужчина перезвонил в колл-центр «Единого оператора», где случившееся назвали ошибкой другого водителя машины, который привязал не свой номер телефона на въезде на платную трассу. Однако звонки Арсланову не прекратились.

«Занести номер автоинформатора в черный список я не рискнул, ведь тогда, случись действительно поехать по платной трассе, я не узнаю, если за мной будет числиться реальный долг. Но должна же быть какая-то ответственность за то, что меня второй месяц беспокоят звонками без причины?» — отметил он.



По данным издания, этот случай не единичный. «Реальное время» обратилось с запросом прокомментировать ситуацию к гендиректору ООО «Единый оператор» Марселю Нигметзянову.

В конце апреля «Автодор» призвал водителей заправляться заранее перед поездкой на М-12 «Восток» (Москва — Казань). До этого Telegram-канал Mash сообщил о больших очередях на заправках вдоль трассы.

Ранее в GAC признали факт самовозгорания своего кроссовера на трассе М-12.