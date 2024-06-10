Американец проехал на Toyota Tundra 1,4 млн км без замены двигателя

Американский пользователь Reddit опубликовал фотографию одометра, на котором отображены цифры 878 987 миль (1,41 млн км). Этот пробег подтверждает наклейка дилера, в котором осуществлялось ТО пикапа, купленного в апреле 2018 года.

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За этот пробег пикап сохранил родной V8 объемом 5,7 литра, но на пробеге около 805 тысяч км пришлось поменять трансмиссию, сообщает сайт Carscoops. Также за свой долгий путь "Тундра" сменила ступичные подшипники. Что касается остальных работ, то, говорит владелец, они не выходили за рамки регламентного техобслуживания.

Если посчитать, что средний дневной пробег Toyota Tundra составлял почти 650 км, поэтому ТО проводилось буквально каждые две недели, а за все это время было потрачено 188 тысяч литров бензина.

Ранее "РГ" рассказывала, что Toyota подарила владельцу Highlander с миллионным пробегом новый кроссовер.