Работник транспортной компании, прокладывающий маршрут на грузовике по скоростному шоссе I-75, в окрестностях города Оберн-Хиллз (штат Мичиган, США), стал очевидцем стремительного перемещения внедорожника по воздуху.

Летящий автомобиль, пересекший транспортную магистраль буквально перед "носом" большегруза, из которого велась видеозапись, приземлился на побочной дороге.

Автор видео, размещённого на популярном в США развлекательном ресурсе, написал в комментарии к записи, что владелица внедорожника, не справившись с управлением, пролетела несколько десятков метров и получила не угрожающие жизни травмы.