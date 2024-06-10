Volkswagen Talagon, который можно купить в России, обновился в Китае

Talagon — это крупный кроссовер для китайского рынка, который выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Несмотря на то что Talagon не подразумевается как экспортная модель, его возят в Россию параллельными путями. В Китае же кроссовер пережил плановый рестайлинг и на днях вышел на местный рынок. Причем модель не только не подорожала, но даже заметно подешевела: теперь цены лежат в диапазоне от 261,9 до 361,9 тысячи юаней (3,2−4,45 миллиона рублей).

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Volkswagen Talagon дебютировал в 2021 году на автосалоне в Шанхае. Это трехрядный кроссовер, построенный на платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Колесная база у Talagon такая же, как у Teramont, но по всем остальным параметрам новинка его превосходит (например, в длину модель превышает 5,15 метра).

Талагон доступен на китайском рынке в вариантах на шесть и семь мест. В салоне у него 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов.

© dongchedi.com

© dongchedi.com

© dongchedi.com

Talagon представлен с тремя вариантами силовых установок. Это 183-сильный двухлитровый турбомотор, двигатель того же объема, но на 217 сил, а также 2,5-литровая «шестерка», развивающая 295 сил. Коробка передач безальтернативная — семиступенчатый «робот», а вот привод может быть передним либо полным. С места до «сотни» Talagon разгоняется за 10,8, 9,2 и 8,2 секунды соответственно.

В список оснащения входит функция массажа не только для водителя и пассажира спереди, но и для тех, кто сидит на втором ряду. Кроме того, есть аудиосистема с восемью динамиками в «базе» либо Harman Kardon с 12 динамиками в топе, атмосферная подсветка с 30 цветами, адаптивный круиз-контроль, система помощи на парковке и электропривод пятой двери. Объем багажника равен 942 литрам в шестиместном исполнении и 880 литров в семиместном.

Продажи Volkswagen Talagon в Китае снижаются: так, в январе, феврале, марте и апреле китайцы купили 2884, 1119, 1638 и 1442 таких кроссовера соответственно. Обновленный Talagon стоит на 43 тысячи юаней дешевле дореформенного (более полумиллиона рублей) — снижая цены, СП FAW-Volkswagen, по всей видимости, рассчитывает на увеличение спроса.