В Россию привезли новые Mitsubishi Outlander за 3,4 млн рублей

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения так и не успел выйти на российский рынок официально. Однако дилеры и частные продавцы начали поставлять такие автомобили по схеме параллельного импорта. Кроссовер Mitsubishi Otlander нового поколения можно купить в России минимум за 3 390 000 рублей.

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За эти деньги продавец из Уфы предлагает Mitsubishi Outlander, под капотом которого установлен бензиновый атмосферный двигатель рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 184 лошадиные силы. В связке с двигателем работает вариатор и передний привод.

В Новосибирске частник готов привезти под заказ Mitsubishi Outlander 2024 года выпуска за 3 450 000 рублей. Машина будет оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 лошадиные силы. У официальных дилеров Москвы и Санкт-Петербурге точно такие же автомобили есть в наличии и стоят 3 950 000 рублей. Полноприводный Mitsubishi Outlander с мотором мощностью 184 лошадиные силы обойдется минимум в 4 млн рублей. Машина есть в наличии у частника из Самары. В Москве же разброс цен на аналогичный автомобиль составляет от 4 450 000 рублей до 5 350 000 рублей.