В России резко сократились продажи электрокаров

В России упали продажи электрокаров, но Zeekr по-прежнему в лидерах. По данным агентства «Автостат-Инфо», в мае 2024 года было реализовано 1107 электромобилей — это на 51 процент меньше, чем в апреле, но на 25 процентов больше, чем в мае прошлого года. Россияне отдают предпочтение китайской марки Zeekr, которая официально на нашем рынке не представлена, причем модель Zeekr 001 обгоняет по популярности «Москвич 3е». А другая модель российского производства, Evolute i-Pro, и вовсе не вошла в первую тройку.

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Zeekr 001 в мае был продан в количестве 201 штуки, «Москвич 3e» завершил месяц с результатом 125 единиц, а в топ-3 попала еще одна модель Zeekr — с индексом X (100 штук). Следом на четвертой строчке Evolute i-Pro (67 штук), а пятерку замыкает Zeekr 009 (49 штук). Во второй половине рейтинга позиции распределились следующим образом: на шестой Zeekz 007, на седьмой Volkswagen ID.4, на восьмой Tesla Model Y, на девятой Honda e:NS1, а на десятой Avatr C11.

В агентстве отмечают, что если сравнивать результат мая с апрелем, то сократились продажи всех наиболее востребованных моделей, однако год к году в большинстве случаев наблюдается заметный рост. В плюсе в мае оказались только Zeekr и «Москвич», у остальных же марок продажи снизились.

Если же рассматривать период с января по май включительно, то топ-3 самых популярных марок выглядит так: Zeekr, Evolute и Volkswagen. Всего за этот период в нашей стране было продано 9523 новых электрокара, в том числе 4086 машин Zeekr.

Рекордным же месяцем по объемам продаж «зеленых» машин в России был март, когда удалось продать 2499 электрокаров.