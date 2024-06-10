В России появился недорогой рамный пикап калининградской сборки

Российский «Автотор» запустил продажи пикапа за 2,6 миллиона рублей. В линейке нового бренда «Амбертрак», запущенного калининградским заводом, появился первый пикап. Это Ambertruck Work, представляющий собой китайский [JMC Vigus](https://motor.ru/news/jmc-vigus-russia-26-11-2023.htm) с другими шильдиками. «Русифицированный» вариант 5,3-метрового грузовичка предлагают в единственной комплектации с дизельным турбомотором, жестко подключаемым полным приводом и ценой 2,6 миллиона рублей, которая действительна до конца июля.

© Motor.ru

Объем двигателя Ambertruck Work — 2,5 литра, он развивает 128 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет пятиступенчатая «механика», есть понижающий ряд трансмиссии и блокировка заднего дифференциала. На 100 километров пути пикап расходует 7,3 литра дизельного топлива.

Автомобиль с 5,3-метровым кузовом и двухрядной кабиной способен преодолевать брод глубиной до 450 миллиметров. Площадь грузовой платформы — 2,3 квадратных метра, а грузоподъемность равна примерно 900 килограммам.

© Ambertruck

© Ambertruck

© Ambertruck

© Ambertruck

© Ambertruck

© Ambertruck

В список оснащения единственной комплектации включены 16-дюймовые колесные диски, «противотуманки» и бампер с освещаемой подножкой сзади для облегчения погрузки и выгрузки. В салоне — две подушки безопасности, кондиционер с фильтром воздуха и 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Есть ABS, задние парктроники и система мониторинга давления в шинах.

«Автотор» дает гарантию три года или 150 тысяч километров пробега, а в целом заверяет, что пикап рассчитан на 10 лет эксплуатации. Сервис нужно будет посетить спустя 20 тысяч километров, а капитальный ремонт потребуется спустя 400 тысяч километров.

Марку Ambertruck запустили в феврале 2024 года, пообещав в будущем повышать локализацию моделей JMC. А неделю назад у «Автотора» появился еще один бренд — Ambervan. Возможно, под ним будут выпускать легкие коммерческие машины той же JMC.