В России создали сверхвместительный фургон Kub

В России создан фургон Kub второго поколения. Задний свес исходной модели увеличивается до 70 см, а задняя пружинная подвеска заменяется пневматической. Машину подготовила нижегородская фирма «Промтех», что занимается выпуском коммерческой техники. Стоит такой вариант 2 649 000 рублей, а его продажи начнутся до конца лета.

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Задний свес исходной модели увеличивается до 70 см, а задняя пружинная подвеска заменяется пневматической. Машину подготовила нижегородская фирма «Промтех», что занимается выпуском коммерческой техники. Стоит такой вариант 2 649 000 рублей, а его продажи начнутся до конца лета.

«Кубические» фургоны делают следуюшщим образом: от исходного «Ларгуса» отрезают «лишние» элементы кузова, на который монтируется мощный сварной каркас, сверху обшиваемый пластиковыми панелями. В итоге, объём грузового отсека — 4,9 кубических метра (у обычной грузовой версии — 2,5).

Машина оснащается стандартным 1,6-литровым 8-клапанным вазовским мотором отдачей 90 сил: его, как выяснила редакция Quto, выбрали благодаря «дизельному характеру» — этот двигатель обладает внушительным крутящим моментом именно на низких оборотах.

Напомним. В ходе обновления 2021 года исходный Largus получил свежее оформление передка, улучшенный салон и 90-сильный двигатель. После ухода Renault из России, в Тольятти автомобили делали небольшими партиями, а сейчас стартовало серийное производство на другом заводе — в Ижевске.

Между тем, недавно АвтоВАЗ раскрыл стоимость «Ларгуса» ижевской сборки. Так, самый доступный универсал стоит 1 660 000 рублей. И эксперты Quto выяснили, как изменилась стоимость модели за 3 года.