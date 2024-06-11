Лимит выплат при оформлении ДТП по европротоколу собрались удвоить

В Госдуме рассмотрят предложение о повышении верхней границы страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления аварии без участия полиции и при наличии разногласий между участниками. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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«Правительство концептуально поддержало проект федерального закона», – говорится в материале.



По предложению законодателей предел возмещения может быть увеличен с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

При оформлении ДТП по европротоколу, сумма компенсации зависит от наличия разногласий между водителями и наличия фотографий повреждений. Так, при отсутствии разногласий и наличии фотографий сумма компенсации может достигать 400 тысяч рублей. Если фотографии есть, но разногласий нет, компенсация ограничивается суммой в 100 тысяч рублей. Такой же лимит устанавливается и в случае, если фотографии отсутствуют, но разногласий нет. В случае, если разногласия остаются и фотографий нет, рекомендуется обращаться к ГИБДД без использования европротокола.

Авторы законопроекта отмечают, что лимит выплат не обновлялся в течение пяти лет, хотя оформление ДТП по европротоколу становится все более популярным среди россиян.

Согласно данным «Парламентской газеты», более 41 % ДТП в 2022 году оформлены по европротоколу, что затронуло более 902 тысяч автовладельцев.

Ранее сообщалось, что в России планируют отменить штрафы за тонировку. Законопроект рассмотрят в Госдуме.