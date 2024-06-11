Какие автомобили быстрее всего продавались на "вторичке" в мае

Как рассказали "Российской газете" автомобильной системы Pango Cars, в мае 2024 года отечественная Lada заняла первое место по быстрым продажам среди брендов на рынке автомобилей с пробегом. На долю этой марки пришлось 15% от продаж в данном сегменте.

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Под быстрой продажей подразумевается реализация машины в течение 15 дней с момента поступления авто на склад. На втором и третьем местах расположились Kia (12,6%) и Hyundai (10,5%). Если говорить о модельном ряде, то быстрее всего раскупали Kio Rio (5%), Hyundai Solaris (4,3%), Lada Granta и Lada Vesta (по 3,1%). В целом же в прошлом месяце самыми продаваемыми автомобилями с пробегами стали Kia, Lada и Hyundai.

В мае самый высокий спрос на вторичном рынке был на автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их количество составило более трети от всего объема продаж - 32,7%. Четверть автолюбителей приобретали транспортное средство от 1 млн до 1,5 млн рублей (25,3%) и 15,1% - до 500 тысяч рублей. Лишь десятая часть россиян покупала авто с пробегом более чем за 2 млн рублей (11,2%).

Россияне приобретали машины возрастом от 10 до 15 лет (34,3%). Автомобили с пробегом от 5 до 10 лет пользовались немного меньше спросом - 31,5%. При этом каждый пятый автовладелец купил авто на вторичном рынке возрастом до 5 лет (17,8%), и 13,9% - от 50 до 20 лет. И всего 5% от всех продаж составили автомобили старше 20 лет.

"За всю историю авторынка не было момента, когда автомобили дешевели. Если нужен автомобиль, то нужно покупать его сейчас, и не ждать следующего повышения цен. Это касается, в том числе и рынка авто с пробегом, который обусловлен ростом цен на новые авто", - отмечает пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.



По-прежнему на автомобильном рынке с пробегом чаще всего приобретают внедорожники (35,8%) и седаны (34,5%). Тройку по популярности из кузовов замыкают пятидверные хэтчбэки (20,3%).