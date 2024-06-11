BMW случайно раскрыла внешность нового X3 до мировой премьеры

Компания BMW готовится к премьере нового поколения популярного кроссовера X3. Однако по нелепой случайности (или кто-то из сотрудников сделал это специально) кадр из презентации автомобиля "засветился" в сети, его опубликовали на форуме Bimmerpost.

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Текущая генерация BMW X3 была представлена в 2017 году, и вот, спустя семь лет, к премьере готовится новое поколение бестселлера марки в сегменте SUV. Автомобиль является своего рода новатором для коллег по модельному ряду, так как получил нетривиальные решение во внешности, в которых прослеживается даже влияние будущего Neue Klasse X. Впрочем, это неудивительно, потому что Neue Klasse X в будущем может заменить iX3.

В основе лежит платформа CLAR, но комплексно доработанная: более широкая колея, улучшенная кинематика подвесок, другие настройки стабилизаторов поперечной устойчивости, ременной привод ЭУР и рейки, увеличенная жёсткость кузова.

В моторной гамме, скорее всего, будут рядные наддувные четвёрки и шестёрки объёмом 2 и 3 литра, также в линейке сохранит своё место гибрид, который получит батарею увеличенной ёмкости.

Мировая премьера нового BMW X3 состоится в июне 2024 года.