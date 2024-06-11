В 2025-2026 годах сотрудники «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») оснастят выпускаемый стартапом электрофургон на базе «УАЗ Профи» гибридной силовой установкой. Таким образом, в России появится первый отечественный гибридный автомобиль, заявил генеральный директор компании Илья Рашкин, передает газета «Ведомости».

Под гибридным автомобилем подразумевается транспортное средство, которое использует для привода ведущих колес более одного источника энергии. Рашкин заявил, что разработку собственного гибрида в компании планируют завершить в этом году. В дальнейшем новинка должна будет пройти все этапы сертификации.

В настоящее время в «ЭМ-рус» хотят добиться, чтобы гибрид мог передвигаться на электротяге максимально долго. Для этого в компании хотят создать связку двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и генератора для подзарядки батареи, пояснил Рашкин. Разрабатываемый гибрид будет представлять собой автомобиль, в котором двигатель внутреннего сгорания (ДВС) работает как генератор и заряжает тяговую батарею, которая, в свою очередь, питает электромотор, вращающий колеса. Топливная эффективность при такой схеме оказывается гораздо выше, чем у обычного автомобиля, — как минимум на 30-50 процентов, заключил он.

Ранее глава компании «Кама» Игорь Поваразднюк раскрыл сроки запуска серийного производства российского электромобиля «Атом». По его словам, это произойдет в третьем квартале 2025 года. В настоящее время, как подчеркнул Поваразднюк, в компании продолжают заниматься разработкой этой модели.