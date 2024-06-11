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В России появится первый отечественный гибридный автомобиль

В 2025-2026 годах сотрудники «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») оснастят выпускаемый стартапом электрофургон на базе «УАЗ Профи» гибридной силовой установкой. Таким образом, в России появится первый отечественный гибридный автомобиль, заявил генеральный директор компании Илья Рашкин, передает газета «Ведомости».

В России появится первый отечественный гибридный автомобиль
© ТАСС

Под гибридным автомобилем подразумевается транспортное средство, которое использует для привода ведущих колес более одного источника энергии. Рашкин заявил, что разработку собственного гибрида в компании планируют завершить в этом году. В дальнейшем новинка должна будет пройти все этапы сертификации.

В настоящее время в «ЭМ-рус» хотят добиться, чтобы гибрид мог передвигаться на электротяге максимально долго. Для этого в компании хотят создать связку двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и генератора для подзарядки батареи, пояснил Рашкин. Разрабатываемый гибрид будет представлять собой автомобиль, в котором двигатель внутреннего сгорания (ДВС) работает как генератор и заряжает тяговую батарею, которая, в свою очередь, питает электромотор, вращающий колеса. Топливная эффективность при такой схеме оказывается гораздо выше, чем у обычного автомобиля, — как минимум на 30-50 процентов, заключил он.

Ранее глава компании «Кама» Игорь Поваразднюк раскрыл сроки запуска серийного производства российского электромобиля «Атом». По его словам, это произойдет в третьем квартале 2025 года. В настоящее время, как подчеркнул Поваразднюк, в компании продолжают заниматься разработкой этой модели.

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