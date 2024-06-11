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Volvo EX30 отзывает электромобили из-за сбоя в спидометре

Компания Volvo инициирует масштабный отзыв всех выпущенных автомобилей модели EX30 из-за обнаруженного программного сбоя. Проблема заключается в возможности случайного перехода спидометра в тестовый режим, что происходит при запуске машины. Эта ошибка отображается на центральном экране транспортного средства, сообщает SPEEDME.RU.

Volvo EX30 отзывает электромобили из-за сбоя в спидометре
© globallookpress.com

Для решения этой проблемы Volvo предложит своим клиентам обновление программного обеспечения, которое будет выполнено удалённо, без необходимости посещения сервисного центра. Владельцы автомобилей получат уведомления с инструкциями по обновлению. На данный момент в компании подчеркивают, что связанных с этой проблемой инцидентов, приведших к травмам или ДТП, не зафиксировано.

Это уже второй подобный случай с начала года, затрагивающий модель EX30, которая собирается в Китае. Ранее аналогичные программные проблемы возникали и у новой модели EX90, что уже привело к задержкам в производстве в США. Несмотря на эти проблемы, EX30 продолжает показывать хорошие продажи в Европе, занимая третье место среди полностью электрических моделей после двух версий Tesla, согласно исследовательской компании Dataforce.

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