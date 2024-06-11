Volvo EX30 отзывает электромобили из-за сбоя в спидометре

Компания Volvo инициирует масштабный отзыв всех выпущенных автомобилей модели EX30 из-за обнаруженного программного сбоя. Проблема заключается в возможности случайного перехода спидометра в тестовый режим, что происходит при запуске машины. Эта ошибка отображается на центральном экране транспортного средства, сообщает SPEEDME.RU.

Для решения этой проблемы Volvo предложит своим клиентам обновление программного обеспечения, которое будет выполнено удалённо, без необходимости посещения сервисного центра. Владельцы автомобилей получат уведомления с инструкциями по обновлению. На данный момент в компании подчеркивают, что связанных с этой проблемой инцидентов, приведших к травмам или ДТП, не зафиксировано.

Это уже второй подобный случай с начала года, затрагивающий модель EX30, которая собирается в Китае. Ранее аналогичные программные проблемы возникали и у новой модели EX90, что уже привело к задержкам в производстве в США. Несмотря на эти проблемы, EX30 продолжает показывать хорошие продажи в Европе, занимая третье место среди полностью электрических моделей после двух версий Tesla, согласно исследовательской компании Dataforce.