Hyundai опубликовала тизеры самого дешёвого электрокара Inster
Hyundai опубликовала тизеры самого дешёвого электрокара Inster. По предварительной информации, цена на модель будет менее 20 тысяч евро.
Новый Hyundai Inster будет продаваться под таким названием на мировых рынках, а в Корее модель получила название Casper Electric, что снимает вопросы о её родословной.
Casper - самый маленький кросс-хэтч марки, аналог Kia Picanto: длина 3595 мм, колёсная база - 2400 мм. Это означает, что российский "Атом" будет чуть попросторнее.
Из тизеров понято, что Inster получил другую графику дневных ходовых огней и "пиксельные" фонари, как у электрических Hyundai Ioniq. Ранее "РГ" публиковала фото прототипов Hyundai Inster, в том числе салона.
Подробностей о силовой установке пока нет, кроме того, что в трансмиссии будут применены компоненты BorgWarner.
В конце мая 2024 года компания Volkswagen опубликовала первое изображение электрокара стоимостью около 20 тысяч евро, но появится она нескоро - в 2027 году.