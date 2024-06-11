Hyundai опубликовала тизеры самого дешёвого электрокара Inster. По предварительной информации, цена на модель будет менее 20 тысяч евро.

© Hyundai

Новый Hyundai Inster будет продаваться под таким названием на мировых рынках, а в Корее модель получила название Casper Electric, что снимает вопросы о её родословной.

Casper - самый маленький кросс-хэтч марки, аналог Kia Picanto: длина 3595 мм, колёсная база - 2400 мм. Это означает, что российский "Атом" будет чуть попросторнее.

© Hyundai

Из тизеров понято, что Inster получил другую графику дневных ходовых огней и "пиксельные" фонари, как у электрических Hyundai Ioniq. Ранее "РГ" публиковала фото прототипов Hyundai Inster, в том числе салона.

Подробностей о силовой установке пока нет, кроме того, что в трансмиссии будут применены компоненты BorgWarner.

В конце мая 2024 года компания Volkswagen опубликовала первое изображение электрокара стоимостью около 20 тысяч евро, но появится она нескоро - в 2027 году.