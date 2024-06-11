Список подешевевших авто с пробегом возглавили 5 китайских кроссоверов

Сразу 5 китайских кроссоверов возглавили список автомобилей с пробегом, которые подешевели в России за последний месяц.

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"Пять моделей марок Geely, Chery и Haval продавцы стали предлагать на 5-9% дешевле. Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro. Похоже, что обилие новых китайских автомобилей, предложенных с весомыми поддержками импортеров, стало влиять и на аппетиты продавцов во вторичном сегменте", - говорится в исследовании банка "Открытие", поступившем в "РГ".



Как следует их представленных расчетов, Geely Monjaro подешевел на 8,5% за месяц - до 3 639 052 рубля. Далее в рейтинге идут Chery Tiggo 4 (-6% до 1 523 971 рубля), Chery Tiggo 7 Pro (-5,6% до 1 996 861), Geely Coolray (-5,3% до 1 894 861) и Haval Jolion (-4,7% до 1 946 627).

В топ-10 также вошли Lada Niva Legend, Kia Rio, Toyota LC Prado, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.

Ранее "РГ" рассказала, какие автомобили быстрее всего продавались на "вторичке" в мае.