В России появился очень дешевый пикап

В России новый пикап Ambertruck Work резко подешевелВ РФ подешевел пикап Ambertruck Work сборки калининградского завода «Автотор».

© За рулем

До конца июля автомобили 2023 г. в. будут продаваться за 2,6 млн рублей, следует из сообщения официального дистрибьютора марки, компании «ТД Комавто».

Изначально пикап стоил 3 млн рублей. В компании объяснили снижение цены программой стимулирования спроса на легкие коммерческие автомобили в таких отраслях, как сельское хозяйство, дорожное и промышленное строительство, где пикапы традиционно востребованы.

Дистрибьютор заявил, что автомобиль рассчитан на 10 лет эксплуатации или 400 тыс. км пробега до капремонта. Ambertruck Work построен на базе китайского JMC Vigus. Автомобиль оснащается дизельным мотором объемом 2,5 л, полным приводом и блокировкой заднего дифференциала.

Объем грузовой платформы составляет 2,3 куб. м, максимальная грузоподъемность равна 900 кг. Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».