«Авторевю»: у семейства Lada Iskra не будет современных ассистентов. Такое решение инженеры приняли, когда переводили иностранную платформу на отечественную компонентную базу. Под сокращение также попали занавески безопасности: в базе будут только фронтальные подушки, а в топе — четыре эирбега.

Как отмечает «Авторевю», новинке будут положены только простые рефлекторные галогенки — никаких светодиодов. Кнопки запуска двигателя нет — только привычный замок зажигания. Кроме того, в машине отсутствуют поясничный упор, потолочные рукоятки и регулировка ремней безопасности (по высоте).

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

В стандартной комплектации обещаны ABS. ESP и электроусилитель руля. Как заявил на ПМЭФ президент АвтоВАЗа Максим Соколов, цены будут начинаться от 1 миллиона рублей. Но журналисты издания высказали подозрение, что стоимость окажется выше — не менее 1 100 000.

Ранее стало известно, что базовым двигателем будет 90-сильный 1,6-литровый атмосферник, с которым идёт 5-ступенчатая механическая коробка передач. На ступеньку выше встанет мотор аналогичного объёма, но отдачей 106 л.с. К нему будут прилагаться 6-ступенчатая «механика» или вариатор.