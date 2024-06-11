Кроссовер Hyundai Santa Fe подорожал сильнее остальных моделей на вторичном рынке в мае, свидетельствует исследование банка "Открытие", поступившем в "РГ".

Автомобиль за месяц вырос в цене на 4,3% - с 4 572 426 до 4 769 536 рублей. У следующих в рейтинге далее BMW X5 и Toyota LC 300 рост цены скромнее - на 2,0 и 1,9% соответственно.

"Hyundai Santa Fe пошел наперекор тренду и прибавил 4,3% или почти 200 тысяч рублей. Этот автомобиль постепенно стал переходить у нас в разряд дефицитных", - пояснили эксперты банка.



По их данным, новых Santa Fe на рынке числится всего несколько десятков, тогда как еще в начале весны их продавались сотни, а машины с небольшим пробегом "не спешили появляться на агрегаторах".

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