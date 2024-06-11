В России запустили продажи кроссовера за 6 млн рублей

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Voyah Free - он будет представлен на нашем рынке в версии Sport Edition по специальной цене от 5 890 000 рублей.

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В Китае Free с таким дизайном был представлен еще в августе 2023 года. У такой машины более агрессивный дизайн, крупная решетка радиатора, передний бампер с имитацией воздухозаборников, увеличенный задний спойлер и черные колёсные диски уникального дизайна. В салоне установлены 3 экрана, которые у Free традиционно перемещаются в вертикальной плоскости, и все они русифицированы. В список оснащения входит более 50 премиальных технологичных систем и функций, в том числе 20 электронных ассистентов.

Оснащается спортверсия силовой установкой с пиковой мощностью 490 л.с. и крутящим моментом в 720 Нм. Такой кроссовер может разгоняться до первой сотни за 4,8 секунды, а суммарный запас хода достигает 1000 км по циклу WLTP.

В компании отмечают, что Voyah Free Sport Edition - последовательный гибрид, и удивит владельца низким транспортным налогом. Его у таких машин рассчитывают сложением максимальной 30-минутной мощности двух электромоторов. В данном случае это 204 л.с., т.е. заплатить, например, в Москве придется в 5,5 раз меньше, чем за такой же по мощности автомобиль с ДВС. Официальная гарантия составит 5 лет или 100 000 км пробега.