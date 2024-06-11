Автомобильный погранпереход на российско-монгольской границе станет круглосуточным

В настоящее время продолжается модернизация АПП Хандагайты, которая позволит синхронизировать с монгольской стороной мощности пропуска транспортного и туристического потоков.

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Реконструкция пункта пропуска ведется без его закрытия, уточнил директор Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Александр Сирчук. Это позволяет Тыве сохранить транспортное сообщение с соседним государством.

Всего в рамках реконструкции будет построено 50 различных зданий и сооружений. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска Хандагайты в 2 раза по количеству транспорта (до 200 автомобилей в сутки) и почти вчетверо по количеству пассажиров (до 1320 человек в сутки).

Стоит сказать, в Монголии уже завершена модернизация сопредельного пункта пропуска Боршо. Его пропускные возможности также расширены.

После модернизации АПП Хандагайты переход будет работать в круглосуточном режиме.

К сведению, участок российско-монгольской границы является третьим по протяженности России с соседними государствами – это более 3,5 тыс. км.

В планах Минтранса - модернизация пунктов пропуска Ташанта, Монды, Верхний Ульхун и Соловьевск.