Президент Эритреи в восторге от российских машин

Российские автомобили хорошо зарекомендовали себя в Эритрее, даже президент страны очень хвалит их, заявил посол РФ в Государстве Эритрея Игорь Мозго. Эритрейцы готовы приобретать российские грузовики, но страна испытывает экономические трудности, поэтому не может себе позволить оплатить сложную и дорогую логистирую из России в Эритрею. Государство находится на Африканском континенте вблизи Судана и Эфиопии, по Красному морю граничит с Йеменом и Саудовской Аравией.

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«Автомобили «Урал» и «Камаз» хорошо зарекомендовали себя здесь. Мне даже говорили, что президент Исайяс Афеворки очень хвалит их и держит при себе несколько новых грузовиков из закупленной в 2018 году партии», — заявил посол. Из Эритреи даже поступают запросы на эти машины, но из-за санкций доставка из Новороссийска в Массауа — «дело очень хлопотное», отметил Игорь мозго. Посло даже занимался поиском судоходных компаний, которые бы взялись за сложный логистический маршрут, но пока безрезультатно.

Эритрейцы готовы приобретать российскую продукцию, но у страны проблемы с финансами. Экономику сильно подкосил коронавирус, а также односторонние рестрикции США и ЕС. «Санкции, под которыми находятся и наша страна, и Эритрея, безусловно, влияют на двустороннее экономическое взаимодействие. Экономическое сотрудничество между нашими странами сильно отстает от политического взаимодействия», — прокомментировал посол.

По его словам, основу торговли между двумя странами составляет экспорт российского зерна в Эритрею. А вот Россия ничего не закупает у африканского государства. «Полагаю, эта тенденция сохранится на ближайшую перспективу, наш товарооборот продолжит колебаться в пределах 10−15 млн долларов, его основу и впредь будет составлять российское зерно», — объяснил посол. Он отметил, что российский бизнес пока не замечает Эритрею и не видит для себя перспектив.

Зимой посол РФ в Венесуэле и Гаити сообщил об интересе гаитян к российским машинам. От Гаити уже поступали заявки на отечественные автомобили. Местный бизнес нацелен на налаживание связей с российскими автопроизводителями. Наибольший интерес для него представляют автомобили марок Lada и КамАЗ.

Глава АвтоВАЗа недавно назвал страны, в которых будут продаваться автомобили Lada. Помимо Ирана, компания ведёт переговоры с Египтом и другими странами среднеазиатского направления. А для перевозки автомобилей Lada в Африку даже планировалось закупить флот.

Глава АвтоВАЗа недавно назвал страны, в которых будут продаваться автомобили Lada. Помимо Ирана, компания ведёт переговоры с Египтом и другими странами среднеазиатского направления.