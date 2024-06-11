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Назван ТОП-10 американских авто 2024 года с бюджетным обслуживанием

По данным HotCars, которые базируются на анализе таких источников, как CarEdge и RepairPal, был составлен рейтинг самых дешевых в обслуживании американских автомобилей на 2024 год, сообщает 32cars.ru.

Назван топ-10 американских авто 2024 года с бюджетным обслуживанием
© globallookpress.com

10. Chevrolet Equinox: общие затраты на обслуживание и ремонт этого кроссовера составляют около $8,616 за десять лет, что делает его одним из самых доступных вариантов в своем классе.

9. Buick Envision: этот элегантный кроссовер обойдется владельцу в $8,521 на протяжении десяти лет, что немного выше среднего по классу.

8. Chevrolet Trax: малый городской кроссовер с общими расходами на обслуживание в размере $8,512 за десять лет, выгодно отличается на фоне конкурентов.

7. GMC Yukon: первый в списке полноразмерный SUV с затратами на обслуживание в размере $8,300 за десять лет, что лучше среднего по классу.

6. Buick Encore GX: этот субкомпактный SUV потребует $8,264 на обслуживание за десять лет, с затратами ниже среднего уровня.

5. GMC Acadia: среднеразмерный SUV с затратами на обслуживание в размере $7,817 за десять лет, что выгодно выделяет его среди конкурентов.

4. Chevrolet Corvette: легендарный спортивный автомобиль с затратами $7,714 на десять лет, при этом он имеет низкую вероятность серьезных поломок.

3. GMC Terrain: этот малый SUV обойдется в $7,706 за десять лет, что делает его одним из самых доступных вариантов в классе.

2. Ford Mustang: икона американского автопрома с затратами в $7,093 за десять лет, предлагает низкие эксплуатационные расходы.

1. Chevrolet Malibu: лидер рейтинга с самыми низкими затратами на обслуживание - всего $6,460 за десять лет, при этом вероятность серьезных поломок наименьшая среди всех участников списка.

Эти данные помогут потенциальным покупателям сделать осознанный выбор, ориентируясь на долгосрочные затраты на обслуживание автомобиля.

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