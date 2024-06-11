Еще одна китайская марка хочет завоевать рынок России

Китайская марка Soueast планирует начать официальные продажи автомобилей в России осенью этого года, сообщает «Авторевю».

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Сейчас бренд Soueast входит в состав концерна Chery и выпускает перелицованные копии кроссоверов марки Jetour (тоже принадлежит Chery). Официально автомобили марки в Россию никогда не поставлялись, хотя с прошлого года некоторые дилеры в частном порядке завозят кроссоверы Soueast DX8S.

Но теперь российское представительство «Джетура» решило продвигать на нашем рынке и кроссоверы Soueast: старт официальных продаж запланирован на осень этого года.

Первой моделью бренда станет большой кроссовер Soueast S09 (на заглавной иллюстрации), который пока не предлагается даже в самом Китае. Это аналог модели Jetour X90 Plus, но с оригинальным дизайном. По предварительной информации, автомобиль будет оснащаться бензиновыми турбомоторами 1.6 или 2.0, роботизированной коробкой или автоматом, а в гамме будут версии как с передним, так и с полным приводом.

Позже Soueast выведет на российский рынок кроссоверы S06 и S07 — варианты моделей Jetour Dashing и Jetour X70 соответственно.