Появились подробности о Nissan GT-R следующего поколения

Смену поколения культовой модели в разговоре с австралийским изданием Drive прокомментировал вице-президент Nissan Франсуа Байи. По его словам, фанатам GT-R придется довольно долго ждать новинку, так как для ее создания «пока нет необходимых технологий». Но ожидание будет вознаграждено: в следующем поколении GT-R переведут на электричество и сделают «полноценным суперкаром».

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Под отсутствующими технологиями Байи подразумевал в том числе твердотельные батареи, которыми, согласно планам компании, будет оснащаться электрический GT-R и которые пока массово не распространены. Ожидается, что при создании модели инженеры будут ориентироваться на прошлогодний шоу-кар Hyper Force — он ту самую твердотельную батарею и получил. В движение концепт приводила электрическая установка на 1360 лошадиных сил, а привод был полным.

Что касается актуального GT-R (R35), то он продается с 2007 года. Последнее обновление суперкар пережил в начале 2023-го: тогда модели слегка осовременили дизайн, улучшили аэродинамику и повысили комфорт, снизив шум и вибрации.

С производства нынешний GT-R снимут в 2025-м, но прежде с конвейера сойдет «прощальная» партия машин. Ее тираж составит 1500 экземпляров, в числе которых будут 300 «заряженных» спорткаров в исполнении Nismo.