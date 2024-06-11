В Совфеде предложили разрешить "скорым" таранить мешающие им автомобили

Сенатор Айрат Гибатдинов в очередной раз поднял очень острую тему. Он предложил таранить машины, которые мешают проехать автомобилям "Скорой помощи". Соответствующий запрос был направлен министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

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"Российская газета" уже не раз писала на эту тему. Но дело утыкалось в фактические обстоятельства происшествия.

Что предлагает сенатор? Разрешить таранить машины, которые перегораживают проезд оперативным службам. Но вот беда, законопроект не предусматривает компенсации владельцам автомобилей, которые в итоге пострадают.

А теперь объясним, почему таранить машины нельзя. Дело в том, что они кому-то принадлежат. Даже если они припаркованы неправильно, надо решить вопрос с их владельцами. В противном случае - этот вопрос придется решать в суде. Таран одной машины, как правило, приведет к тарану другой. Таким образом количество участников аварии вырастет.

Более того, "Российская газета" уже писала о том, что ни один водитель "скорой помощи" не пойдет на такой акт. Ведь в конечном итоге именно ему отвечать за причинение вреда другому автомобилю, за повреждения машины, которой он управлял. Это довольно серьезные деньги. Таким образом, предложение по исключению водителей "Скорой помощи" из списка привлекаемых к ответственности переходит на дальнюю пятилетку. Пока же это кажется абсолютно бесперспективной историей.