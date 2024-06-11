Китайские автокомпании могут переименоваться в России

Некоторые крупные китайские автопроизводители допускают уход с рынка РФ, но только в официальном статусе. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на высокопоставленных представителей отечественного автобизнеса.

«Проблема возникла еще в апреле этого года, когда сенатор Майк Галлахер внес в Конгресс США законопроект «No Limits Act of 2024». Этот документ впервые предполагает адресную направленность на конкретные структуры китайского бизнеса», — говорится в публикации.



В рамках этого закона Джо Байден может получить неограниченные права по наложению санкций на компании из КНР. В частности, они могут быть применены в случае, если китайские автобренды не уходят с рынка РФ.

По данным источников, китайские автопроизводители серьезно озаботились этой угрозой. В частности, они рассматривают вариант официального «ухода» из России и «возвращения» вне фирменного брендирования.

До этого сообщалось, что самые популярные марки китайских авто с пробегом на российском рынке в мае 2024 года подешевели на 5-9%. По итогам месяца упала стоимость пяти моделей Geely, Chery и Haval (— 5-9%). Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro.

«Похоже, что обилие новых китайских автомобилей, предложенных с весомыми поддержками импортеров, стало влиять и на аппетиты продавцов чайна-каров во вторичном сегменте», - заявили эксперты.



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