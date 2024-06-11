Суперкар Lamborghini Countach превратили в конструктор Lego

Компания Lego продемонстрировала конструктор Lamborghini Countach. Речь идет о культовом суперкаре, сообщает «Автопилот» (проект газеты «Коммерсант»).

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В наборе — 1506 деталей. Он входит в линейку Lego Icons, ориентированную на аудиторию старше 18 лет. Модель из конструктора с функциональными «дверями-ножницами» и рулевым управлением представляет собой детализированную копию Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole (особая модификация суперкара, представленная в 1985 году). Отличительной чертой модели был увеличенный до 5,2 литра двигатель V12 мощностью 450 л.с. (500 Нм) с четырьмя клапанами в каждом цилиндре.

В линейке Lego Speed Champion уже есть более простой набор с Lamborghini Countach, состоящий из 262 деталей. Он оценивается в $20.

Ранее сообщалось, что в тематическом парке Legoland во Флориде, США, был выставлен Ferrari из Lego, который весит больше оригинала. Речь идет о спорткаре Lego Ferrari 296 GTS.