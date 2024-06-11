Автомобили Jaguar Land Rover получат гибридные платформы китайской Exeed

Британская компания Jaguar Land Rover, которая давно сотрудничает с китайским концерном Chery, позаимствует для своих будущих автомобилей новые гибридные платформы Exeed.

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"Jaguar Land Rover будет использовать гибридные и электрические технологические платформы высококлассного автомобильного бренда EXEED", - передает пресс-служба китайской марки заявление председатель правления Chery Automobile Инь Тонъюэ.



Речь идет об инновационных платформах E0X pure electric и M3X super hybrid. Первая обеспечивает расход 12 кВт⋅ч на 100 км пробега для седанов ES и 13,6 кВт⋅ч - для внедорожников ET. Преимуществом являются легкое алюминиевое шасси, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и задняя пятирычажная подвеска.

M3X Super Hybrid дополняет платформу E0X и включает в себя первую в отрасли трехскоростную гибридную трансмиссию 3DHT. Она обеспечивает крутящий момент в 4000 Нм и предполагает 9 режимов работы и 11 комбинированных передач.

Это стратегическое партнерство объединяет обе компании в достижении общего видения устойчивой мобильности, подчеркнули в Chery.