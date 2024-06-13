ГИБДД разрешили наказывать водителей за неуверенность

Верховный суд России не увидел нарушений в регламенте МВД по проведению экзаменов на получение водительских прав. К такому выводу судьи пришли в ходе рассмотрения дела жительницы Вышнего Волочка, которую неоднократно отправляли на пересдачу, в том числе из-за «неуверенного пользования органами управления транспортным средством».

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Отмечается, что россиянка пыталась сдать практический тест четыре раза, но каждый раз экзаменаторы замечали допущенные ошибки и отправляли её на повторную сдачу. В итоге вышневолочанка решила обжаловать решение в судах, а когда те встали на сторону инспекторов ГИБДД — дошла до высшей судебной инстанции.

В своих жалобах бывшая выпускница автошколы указала на нормы административного регламента МВД №80, которым определяются правила проведения экзаменов. Точнее, завалившую четыре теста гражданку возмутил пункт, согласно которому ошибкой признаётся «неуверенное» пользование органами управления автомобилем, то есть рулём, педалями, рычагами и так далее.

По мнению россиянки, он допускает «правовую неопределённость и неоднозначное толкование», а также коррупционные риски. Помимо этого, она заявила, что пункт регламента противоречит постановлению правительства «О допуске к управлению транспортными средствами» и закону «Об антикоррупционной экспертизе».

В МВД с доводами не согласились и отметили, что возмутившие гражданку нормы прошли все антикоррупционные экспертизы, а в случае несогласия с решением инспекторов водитель могла запросить аудио- и видеосъёмку, соответствующее оборудование установлено во всех машинах. Кроме того, россиянка всё же получила водительские права, хотя и сдала экзамен только с пятого раза.

В результате судья Верховного суда принял решение отклонить исковую жалобу.