За интерьеры Skodа будет отвечать экс-дизайнер китайского производителя

Skoda взяла на работу бывшего дизайнера китайской Nio. Чан Парк, выпускник Королевского колледжа искусства в Лондоне, займет должность главы отдела интерьерного дизайн и будет внедрять минималистичный поход с акцентом на эстетику и функциональность. Ранее Парк работал в Pininfarina, Kia и Mercedes-Benz. В Nio он отвечал, в частности, за внутреннее убранство модели ET9, которая метит в конкуренты «Майбаху» и Rolls-Royce. На посту Head of Interior Парк сменит Питера Олаха, который займется арт-дирекшном.

© Motor.ru

Главой отдела интерьерного дизайна компании Skoda назначен Чан Парк, бывший стилист китайской Nio. Его минималистичный подход вскоре станет визитной карточкой чешской марки и отразится не только на эстетическом восприятии внутреннего убранства, но и на функциональности. Предшественник Парка Питер Олах, в свою очередь, займется арт-дирекшном, то есть будет отвечать за общую дизайн-стратегию и исследования тренды.

Чан Парк — выпускник лондонского Королевского колледжа искусств по специальности «Транспортный дизайн». Свою профессиональную карьеру он начала в Pininfarina, затем перешел в европейский офис Kia, где отвечал за несколько интерьерных проектов. С 2013 по 2021 год Парк работал Senior Interior Designer в «Мерседесе», а с 2022-го занимал должность главного дизайнера в Nio. Помимо автомобилей новый дизайнер «Шкоды» увлекается фотографией.

© Nio

© Nio

© Nio

© Nio

В каком ключе работает Чан Парк, можно увидеть на примере Nio ET9. Электрокар нацелен на конкуренцию с Mercedes-Maybach, Rolls-Royce и Cadillac, поэтому в салоне основное вниманием уделено второму ряду. Раздельные кресла можно двигать в продольном направлении и менять угол наклона их спинок в диапазоне 45 градусов. Есть оттоманки, массажер, вентиляция, электрорегулировки, планшеты диагональю 14,5 дюйма, мини-бар с охлаждением, столики и держатели с зарядкой для гаджетов.