Хэтчбек Abarth «превратили» в катер

Компания Abarth выпустила катер в стиле собственного хэтчбека. Он называется Abarth Offshore и оснащен водометным движителем с гоночными выхлопами Riva. Катер получил складную крышу, плавательную платформу, спортивные кресла с четырехточечными ремнями безопасности, аудиосистему Garmin и обшивку палубы из искусственного тика. В списке опций есть принадлежности для рыбной ловли и водных видов спорта. Тираж — всего 500 экземпляров.

© Motor.ru

Итальянская фирма Car Off-Shore, с одобрения «Фиата» выпускающая водные версии культового Fiat 500, представила новый катер, приуроченный к 75-летию Abarth. Он называется Abarth Offshore и оснащен 230-сильным водометным движителем с парой гоночных выхлопов Riva для сочного и агрессивного звука в стиле одноименных хот-хэтчей. Смотрится катер по-настоящему эффектно. У него корпус цвета зеленый «металлик», складная крыша и обтянутые кожей кресла Besenzoni с четырехточечными ремнями безопасности и амортизаторами Wave Shock.

© Car Off-Shore

© Car Off-Shore

© Car Off-Shore

© Car Off-Shore

© Car Off-Shore

Несмотря на размеры, Abarth Offshore оборудован плавательной платформой со стальной лестницей — там же, на корме, находится зона отдыха. Для отделки палубы использован синтетический тик от Synteak, который более устойчив к ультрафиолету, меньше нагревается и не требует особого ухода. За развлечения здесь отвечает аудиосистем Garmin с четырьмя динамика, сабвуфером и светодиодной подсветкой. Тираж ограничен 500 экземплярами, причем за доплату катер можно оснастить рыболовными или спортивными приспособлениями, например тауэром для вейкборда.

Ранее Abarth представила юбилейную версию «горячего» хэтчбека 695 под названием 75° Anniversario. Основное отличия от обычных Abarth 695 — декор, в том числе огромный скорпион во всю крышу, которого нет ни у какой другой машины. Двигатель стандартный: турбированный 1.4 T-Jet мощностью 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. В оснащение трехдверки вошли частотнозависимые амортизаторы Koni FSD и выхлоп Record Monza с электронноуправляемым клапаном.