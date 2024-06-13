Британия ввела санкции против создателя автомобиля Aurus

Великобритания ввела санкции против Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ», который является одним из основных владельцев компании Aurus. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса российского производства. Машины этой марки используются в том числе для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

До этого стало известно, что выпуск премиальных автомобилей Aurus в Санкт-Петербурге на базе бывшего завода Toyota начнется к концу 2024 года. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию отечественного автомобиля Аurus. Впервые российский лидер совершил поездку на Аurus на инаугурации в 2018 году. С тех пор президент постоянно пользуется отечественным лимузином.

Ранее сообщалось, что в РФ разработают лифты в стиле премиум-автомобилей Aurus.