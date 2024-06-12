Mansory доработала внедорожный суперкар Lamborghini на свой вкус

Тюнинговое ателье Mansory, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило доработанный собственными силами спорткар Lamborghini Huracan Sterrato. Уникальное купе ограниченного тиража для пересечённой местности в стенах ателье обзавелось, как водится, новым аэродинамическим обвесом из кованого карбона и более роскошным интерьером, но без каких-либо доработок силового агрегата.

© Motor.ru

Особенностями проекта Mansory стали эпатажный аэродинамический обвес из кованого углеволокна и новые колёсные диски FO.6 необычного дизайна. В салоне изменения свелись к появлению декоративных элементов из карбона, новой обивке из алькантары и фирменным ремням безопасности.

Ни о каких технических доработках информации нет, поскольку — что весьма нетипично для Mansory — автомобиль сохранил стандартные агрегаты. Под капотом Huracan Sterrato все тот же атмосферный 5,2-литровый V10 мощностью 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента.

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

Двигатель работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом с задним дифференциалом. По сравнению с обычным Huracan дорожный просвет Sterrato увеличен на 44 миллиметра, перекалиброваны ездовые режимы Strada и Sport, а также добавлен новый профиль Rally, заточенный под поверхности с низким коэффициентом сцепления.