Названы самые популярные цвета автомобилей

Серый и его оттенки: эксперты iSeeCars перечислили самые популярные цвета машинЭксперты iSeeCars проанализировали оттенки кузова более 20 млн машин с пробегом 2004–2023 модельных годов, которые были проданы с января 2023 по апрель 2024 года.

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Специалисты выяснили, что автомобилей ярких цветов стало намного меньше. В основном на рынке преобладают машины, окрашенные в оттенки серого (серый, белый, черный и серебристый) цвета.

За последние 20 лет яркие цвета потеряли половину своей доли на рынке, а еще через 20 лет могут стать еще более редкими, отметил представитель iSeeCars Карл Брауэр. Он не исключил, что в ближайшие 20 лет оттенки серого могут вытеснить все другие оттенки автомашин. Белый остается самым распространенным цветом кузова с 27,6% рынка против 15,6% в 2004 году. На втором месте черный цвет, его доля за 20 лет выросла с 14% до 22%. На третьей позиции серый цвет, в который в 2023 году были окрашены 21,3% машин. Серебристых авто в 2023 году насчитывалось 9,1%.

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