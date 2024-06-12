В СМИ попала информация о том, что Cadillac готов выпустить свой гиперкар

Вице-президент General Motors заявил, что у Cadillac есть возможность и желание выпустить гиперкар, который сможет конкурировать с лучшими автомобилями в этом классе. Однако официальных подтверждений от Cadillac еще не поступало.

© Car.ru

На одной из пресс-конференций в Австралии у вице-президента по глобальному дизайну General Motors Майка Симко корреспонденты спросили, есть ли у производителя люксовых автомобилей идеи по поводу собственного гиперкара. На этот вопрос он ответил, что у компании есть возможности для его производства, есть желание, и для компании было бы большой потерей, если бы этого не происходило. Как отметил Майк Симко, некоторые бренды делают уклон в сторону экологичности и делают гиперкары на электричестве и водороде, а Cadillac делает уклон на производительность. Ведь не зря на пресс-конференции обсуждали Формулу 1, добавил он.

Как стало известно, Cadillac намерен присоединиться к гонке Формула-1 вместе с Андретти, а вот когда именно это может случиться, еще неизвестно. Ярко заметна решимость на объединение с обеих сторон, ведь руководство Формулы уже не раз давало им отказ, а команды не сдаются. По мнению экспертов, если объединение все же состоится, то Cadillac будет разрабатывать абсолютную новинку в духе Aston Martin Valkyrie. Не удивительно, если разработка уже ведется, а технологии будут применяться в гиперкарах Cadillac.

По мнению экспертов, если новинка все же выйдет в свет, то для продвижения своей разработки Cadillac придется знатно подумать над тем, чтобы выделить его из огромного количества конкурентов. В какой-то момент рынок наверняка станет перенасыщенным. К примеру, Alpine планирует выделить свой гиперкар водородным двигателем, Pininfarina выпускает полностью электрический автомобиль. Pagani продолжает создавать произведения искусства с бензиновым двигателем. Таких автомобилей стало огромное множество. Bugatti планирует этим летом выпустить свежий Chiron, и даже Honda подумывает о разработке собственного гиперкара.

Возможно именно изобилие конкурентов заставляет Cadillac пока что молчать о своей машине официально, ведь изначально им необходимо проверить, будет ли на нее достаточный спрос.