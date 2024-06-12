Новый MINI Cooper получил пятидверную версию

В феврале 2024 года у нового MINI Cooper, который в нынешнем поколении сначала дебютировал только в виде электромобиля, появилась и привычная топливная версия. Построен такой хэтчбек на платформе предшественника, хотя и имеет современный дизайн в духе актуальной «электрички». Спустя почти полгода к трёхдверному варианту с ДВС добавилась модификация с более практичным пятидверным кузовом, которая, собственно, отличается только этим — и ещё несколькими незначительными мелочами.

© Motor.ru

Пятидверная модель прибавила в длину 172 миллиметра — кузов вытянулся до 4036 миллиметров, а колёсная база выросла на 72 миллиметра. Кроме того, перемычка, разделяющая решётку радиатора, у новинки немного тоньше, чем у трёхдверной версии. В остальном никаких отличий нет.

Как нет их и в салоне, если не считать чуть более просторного второго ряда сидений. Базовым вариантом станет Cooper C, имеющий под капотом трёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 лошадиных сил и крутящим моментом 230 Нм, а версия Cooper S получит 4-цилиндровый 2,0-литровый агрегат мощностью 204 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм.

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT и передним приводом. Комплектаций четыре — Essential, Classic, Favoured и JCW, цветов кузова предложено 11, а вариантов контрастной окраски крыши — три. Стоимость модели и сроки начала продаж пятидверного MINI Cooper нового поколения пока официально не названы.