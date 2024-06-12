ЕС намерен ввести 25-процентные пошлины на электромобили из Китая

Европейская комиссия планирует ввести 25-процентные пошлины на электромобили, поставляемые в ЕС из Китая. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на свои источники.

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В настоящее время пошлина составляет 10 процентов, но уже в ближайшее время она может быть увеличена до 25 процентов. Предполагается, что новые правила начнут действовать со следующего месяца.

Ожидаемое объявление стало следствием недовольства властей ЕС государственными субсидиями, которые Китай предоставляет производителям электромобилей. Благодаря этим субсидиям китайские авто могут продаваться на 20 процентов дешевле, чем их европейские аналоги. Осенью прошлого года ЕС даже начал "расследование". В Пекине же его расценили как протекционистскую меру и предлог для введения дополнительных сборов.

Как отмечает The Financial Times, в Европе нет согласия по поводу новых пошлин. Так, Франция и Испания поддержали их введение, а Германия, Швеция и Венгрия высказались против. Они опасаются ответных мер со стороны Китая.

Опасения справедливы. После публикации в британской газете представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что установление этих тарифов нарушает принципы рыночной экономики и нанесет "пагубный эффект самой Европе". В любом случае Китай примет все меры для "твердой защиты" своих законных прав и интересов.

Стоит напомнить, что США уже ввели повышенные тарифы для электромобилей из Китая. Ставка составила 100 процентов.