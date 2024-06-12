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Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпустил 2,8 тыс. машин под брендом Solaris

Такой объём на конвейере собрали в течение мая. В общей сложности предприятие с момента перезапуска производства в январе выпустило 7,9 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «Автомобильного завода АГР».

Бывший завод Hyundai в Петербурге выпустил 2,8 тыс. машин под брендом Solaris
© РИА Новости
«Мы продолжаем работать над расширением нашей дилерской сети и над новыми предложениями для наших партнёров и клиентов», — сказали представители организации.

В Санкт-Петербурге выпускают четыре модели под торговой маркой Solaris.

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