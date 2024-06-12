Автопроизводители показали, как дооснастить машину для дальних путешествий

На проходящем в Москве на ВДНХ туристическом форуме "Путешествуй" автопроизводители показали, как можно дооснастить их машины, чтобы сделать дальние поездки более комфортными и запоминающимися. АвтоВАЗ представил свои модели, оснащенные автобоксами, держателями для велосипедов и даже автомобильной палаткой, установленной на крыше. ГАЗ показал целый автодом.

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После того, как отдых за границей стал невыносимой роскошью, в России активно начал развиваться внутренний туризм. Причем автомобильный. Ведь гораздо быстрее и удобнее добраться до любого притягательного места именно на автомобиле. Дороги стали лучше, комфортнее. Платные магистрали позволяют сократить время в пути. Именно по этой причине автопроизводители начали уделять внимание таким тонкостям, как оснащение автомобилей различными аксессуарами, позволяющими взять больше груза, а также более комфортно провести время на стоянках.

АвтоВАЗ показал на своем стенде в рамке форума модели Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend со специальными туристическими аксессуарами. Это планки, на которые устанавливаются автобоксы, велосипеды и даже автомобильные палатки. Конечно, ничего из этого сам автогигант не производит. Выпускают такую продукцию его партнеры. Тем не менее, все это сертифицировано для машин завода. А поэтому вопросов по внесению изменений в конструкцию ни у кого не будет.

Палатка, установленная на Niva Travel, - двухместная. То есть в ней можно переночевать в чистом поле вдвоем. Причем она не требует какой-то сложной установки. Раскрыл бокс, поставил лесенку, залез - и спи. И комары до тебя не доберутся, и менее душно в отличие от салона автомобиля. Впрочем, немного пугает цена этого гаджета. Такая автопалатка стоит 107 тысяч рублей.

Зато держатели для велосипедов сравнительно бюджетные - около 10 тысяч рублей за штуку.

Кстати, Niva Travel представлена на выставке в комплектации Luxe Offroad. Она оснащена помимо монитора, кондиционера и камеры заднего вида еще грязевыми шинами, а также шноркелем. Последний дает выигрыш при прохождении брода на 10 см. Глубже - уже может залить водой генератор.

Компания ГАЗ представил концепт автодома, собранный на самой большой колесной базе "Газели NN" - 3900 мм. Как рассказал представитель компании, здесь собрано все, что производитель может разместить в автодоме: холодильник, плита, санузел, два спальных места в задней части автомобиля, два в виде палатки на крыше. Баки с водой, маркиза, под которой приятно будет посидеть с чашечкой какого-нибудь напитка в жаркую солнечную погоду.

Но это только демовариант. Поэтому его стоимость неизвестна. А автодома попроще скоро пойдут в серию и будут стоить около 8 миллионов рублей. Они без палатки на крыше. Спальные места в них будут организованы в плацкартном виде в два яруса. Но холодильник и санузел будут. Чтобы поехать отдохнуть на природу, они будут вполне доступны.