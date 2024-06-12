В Петербурге ДПС оштрафовала водителя катафалка с фото Байдена и Зеленского

В центре Санкт-Петербурга сотрудники ДПС оштрафовали за несанкционированную акцию водителя, который приехал к храму Спаса на крови за рулем катафалка с портретами президентов Украины, США и других политиков. Об этом сообщает 78.ru.

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На фото с места акции видно, что на левом борту пикапа Toyota Hilux размещены портреты президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. К автомобилю прицеплен прицеп, на платформе которого установлен гроб, накрытый флагом Украины. Вокруг гроба на прицепе помещены портреты канцлера ФРГ Олафа Шольца и других политиков.

© 78.ru

Очевидец рассказал 78.ru, что сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя за несанкционированную акцию и сопроводили его в сторону выезда из города. Водитель на автомобиле прибыл в Санкт-Петербург из Москвы.