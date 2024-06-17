Geely и Volvo показали эффектный седан на платформе Zeekr 001

Состоялась премьера Lynk & Co Z10 — футуристичного автомобиля, который станет первым представителем марки без двигателей внутреннего сгорания. Разработкой в основном занимался холдинг Geely, но премьера прошла в Гетеборге — на родине Volvo. Известно, что Z10 унаследовал у обновлённого Zeekr 001 платформу с 800-вольтовой электросистемой, а колёсная база идентична (3005 миллиметров).

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Lynk & Co Z10 — серийная версия концепт-кара Zero двухлетней давности. Длина/ширина/высота новинки равны соответственно 5028/1966/1468 миллиметрам, то есть Z10 оказался крупнее, чем Zeekr 007. При этом салоны электромобилей очень похожи: идентичные тачскрины, похожее оформление приборной экрана, даже рули и кнопки электростеклоподъёмников сделаны по одним лекалам.

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© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Информация о технике не полная. Известно, что Lynk & Co Z10 отличился выдающейся аэродинамикой (Сх = 0,198 — лучше, чем у Mercedes-Benz EQS), сохранил пневмоподвеску, а в списке опций будут лидары, вентилируемые кресла с массажем, панорамная крыша, беспроводные зарядки для гаджетов и проекционный экран. Полный привод тоже предусмотрен, разгон 0-100 займёт около 3,5 секунды, а автономность составит до 583 километров.

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© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Вероятно, Lynk & Co Z10 унаследует начинку у Zeekr 001, но электромоторы будут перекалиброваны. Очевидно, что новинка должна быть дороже «родственного» Zeekr 007, ведь опций ожидается больше, а в основе более продвинутая версия шасси. Основными конкурентами модели считают Xiaomi SU7, BYD Han EV, Xpeng P7, Nio ET5 и Tesla Model 3.

Популярность нового электроседана в Китае будет зависеть от цены, оснащения характеристик. Все подробности планируют раскрыть во второй половине июля, тогда же Lynk & Co Z10 выйдет на внутренний рынок. Интересно, что у марки уже есть похожий по дизайну и габаритам гибридный седан 07, он продаётся с марта.