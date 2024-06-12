Стало известно, жители каких регионов РФ предпочитают отечественные машины

Лидерами по доле легковых автомобилей отечественных марок в структуре автопарка среди российских регионов стали Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В Дагестане на долю отечественных легковых машин приходится 69% парка, а на иномарки — 31%. В Ингушетии и Чечне доля отечественных автомобилей в парке составляет 64% и 63% соответственно. В Кабардино-Балкарии на легковые авто отечественных марок приходится 62% парка и в Северной Осетии — 60%.

Во всех округах РФ, кроме Северо-Кавказского, в структуре автопарка наблюдается перевес в пользу иномарок. В Приморском крае на отечественные машины приходится всего 4,5% парка, на Камчатке — 8%. В Калининградской области на авто российских марок приходится 6,5% парка легковых машин.